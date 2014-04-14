表格: 中国2月成品油进口分项数据

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月14日 - 路透北京4月14日--以下是中国海关总署公布的2月成品油进口分项数据一览表（单位 均为吨）： 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 - - - 15 -0.79 原产地: 德国 - - - 15 -0.79 石脑油 59,394 -72.06 970.03 453,216 -4.21 原产地: 比利时 30,054 - 955.67 89,949 - 也门共和国 29,339 - 984.66 29,339 - 日本 2 - 1,553.5 6 254.55 沙特阿拉伯 - - - 51,644 - 挪威 - - - 32,202 - 俄罗斯联邦 - - - 127,392 - 阿拉伯联合酋长国 - - - 26,226 - 泰国 - - - 31,457 - 阿尔及利亚 - - - 65,000 - 航空煤油 225,927 -44.9 987.06 671,199 -18.28 原产地: 韩国 196,426 -37.97 986.91 493,329 -7.28 日本 29,501 - 988.06 66,918 - 马来西亚 - - - 29,724 - 新加坡 - -100 - 81,228 -61.84 其他煤油 58,883 42.76 1,163.8 106,244 -13.38 原产地: 马来西亚 41,409 - 1,054.47 66,128 91.6 卡塔尔 7,046 - 1,399.23 7,046 - 阿拉伯联合酋长国 3,984 - 1,431.77 9,960 - 台湾 2,905 -49.04 1,427.24 6,938 -28.43 美国 1,709 4,897.63 1,410.66 1,725 37.92 沙特阿拉伯 1,037 - 1,415.74 1,037 0.48 韩国 510 -89.49 1,361.95 7,491 -33.27 法国 93 -81.23 1,230.8 279 -79.29 日本 65 -93.52 1,888.29 1,075 -82.18 德国 61 - 3,420.11 64 726.58 荷兰 25 - 1,771.04 25 - 南非 25 - 2,462.76 50 - 比利时 13 4,271.33 2,212.54 52 -89.69 新加坡 - -100 - 4,374 -86.24 *柴油 61,355 - 942.79 135,335 - 原产地: 台湾 41,957 - 955.24 41,957 - 俄罗斯联邦 13,999 - 893.51 41,724 - 韩国 5,007 - 966.54 8,009 - 泰国 301 - 1,084.29 1,066 - 巴拿马 54 - 1,039.41 54 - 德国 36 - 985.72 95 - 日本 - - - 42,429 - 5-7号燃料油 1,670,678 -26.54 637.19 4,059,560 -18.63 原产地: 委内瑞拉 433,627 54.38 607.62 1,136,809 53.39 新加坡 410,281 71.54 620.82 990,556 54.37 俄罗斯联邦 387,547 -29.58 673.72 799,226 -39.17 马来西亚 177,389 -29.63 673.48 418,140 8.54 韩国 99,327 -21.75 643.91 164,224 -52.67 沙特阿拉伯 79,870 -8.83 655 237,236 4.88 印度尼西亚 60,064 396.8 615 115,138 -58.83 哈萨克斯坦 21,826 -82.82 555.46 34,933 -84.75 德国 538 - 592.28 566 - 巴拿马 209 - 591.2 209 - 台湾 - - - 40,132 - 科威特 - -100 - 390 -72.84 伊朗 - -100 - 122,000 -47.51 其他燃料油 6,852 -96.01 655.4 32,365 -87.66 原产地: 哈萨克斯坦 5,860 269.77 694.33 15,766 894.91 马来西亚 992 -98.5 425.17 992 -98.73 澳大利亚 - - - 394 - 俄罗斯联邦 - - - 14,919 - 印度尼西亚 - - - 190 375 巴林 - - - 105 -74.2 液化石油气(LPG) 282,075 114.19 937.09 755,518 149.28 原产地: 阿拉伯联合酋长国 188,859 853.83 943.26 385,632 340.35 卡塔尔 40,700 89.21 1,021.29 85,395 36.13 尼日利亚 28,471 - 813.34 69,108 - 韩国 24,045 203.41 892.55 68,069 149.09 澳大利亚 - -100 - 6,355 -91.71 美国 - - - 73,64912,989,133.51 沙特阿拉伯 - -100 - 67,310 271.9 注* 2014年海关代码中，新增“柴油27101923”项目，取消原“轻柴油27101921”项目 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。