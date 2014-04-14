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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 12:03 BJT

表格: 中国2月成品油进口分项数据

路透北京4月14日 - 路透北京4月14日--以下是中国海关总署公布的2月成品油进口分项数据一览表（单位
均为吨）：
                                2月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                               -            -             -               15        -0.79
  原产地:
   德国                            -            -             -               15        -0.79
石脑油                        59,394       -72.06        970.03          453,216        -4.21
  原产地:
   比利时                     30,054            -        955.67           89,949            -
   也门共和国                 29,339            -        984.66           29,339            -
   日本                            2            -       1,553.5                6       254.55
   沙特阿拉伯                      -            -             -           51,644            -
   挪威                            -            -             -           32,202            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -          127,392            -
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -           26,226            -
   泰国                            -            -             -           31,457            -
   阿尔及利亚                      -            -             -           65,000            -
航空煤油                     225,927        -44.9        987.06          671,199       -18.28
  原产地:
   韩国                      196,426       -37.97        986.91          493,329        -7.28
   日本                       29,501            -        988.06           66,918            -
   马来西亚                        -            -             -           29,724            -
   新加坡                          -         -100             -           81,228       -61.84
其他煤油                      58,883        42.76       1,163.8          106,244       -13.38
  原产地:
   马来西亚                   41,409            -      1,054.47           66,128         91.6
   卡塔尔                      7,046            -      1,399.23            7,046            -
   阿拉伯联合酋长国            3,984            -      1,431.77            9,960            -
   台湾                        2,905       -49.04      1,427.24            6,938       -28.43
   美国                        1,709     4,897.63      1,410.66            1,725        37.92
   沙特阿拉伯                  1,037            -      1,415.74            1,037         0.48
   韩国                          510       -89.49      1,361.95            7,491       -33.27
   法国                           93       -81.23       1,230.8              279       -79.29
   日本                           65       -93.52      1,888.29            1,075       -82.18
   德国                           61            -      3,420.11               64       726.58
   荷兰                           25            -      1,771.04               25            -
   南非                           25            -      2,462.76               50            -
   比利时                         13     4,271.33      2,212.54               52       -89.69
   新加坡                          -         -100             -            4,374       -86.24
*柴油                         61,355            -        942.79          135,335            -
  原产地:
   台湾                       41,957            -        955.24           41,957            -
   俄罗斯联邦                 13,999            -        893.51           41,724            -
   韩国                        5,007            -        966.54            8,009            -
   泰国                          301            -      1,084.29            1,066            -
   巴拿马                         54            -      1,039.41               54            -
   德国                           36            -        985.72               95            -
   日本                            -            -             -           42,429            -
5-7号燃料油                1,670,678       -26.54        637.19        4,059,560       -18.63
  原产地:
   委内瑞拉                  433,627        54.38        607.62        1,136,809        53.39
   新加坡                    410,281        71.54        620.82          990,556        54.37
   俄罗斯联邦                387,547       -29.58        673.72          799,226       -39.17
   马来西亚                  177,389       -29.63        673.48          418,140         8.54
   韩国                       99,327       -21.75        643.91          164,224       -52.67
   沙特阿拉伯                 79,870        -8.83           655          237,236         4.88
   印度尼西亚                 60,064        396.8           615          115,138       -58.83
   哈萨克斯坦                 21,826       -82.82        555.46           34,933       -84.75
   德国                          538            -        592.28              566            -
   巴拿马                        209            -         591.2              209            -
   台湾                            -            -             -           40,132            -
   科威特                          -         -100             -              390       -72.84
   伊朗                            -         -100             -          122,000       -47.51
其他燃料油                     6,852       -96.01         655.4           32,365       -87.66
  原产地:
   哈萨克斯坦                  5,860       269.77        694.33           15,766       894.91
   马来西亚                      992        -98.5        425.17              992       -98.73
   澳大利亚                        -            -             -              394            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -           14,919            -
   印度尼西亚                      -            -             -              190          375
   巴林                            -            -             -              105        -74.2
液化石油气(LPG)              282,075       114.19        937.09          755,518       149.28
  原产地:
   阿拉伯联合酋长国          188,859       853.83        943.26          385,632       340.35
   卡塔尔                     40,700        89.21      1,021.29           85,395        36.13
   尼日利亚                   28,471            -        813.34           69,108            -
   韩国                       24,045       203.41        892.55           68,069       149.09
   澳大利亚                        -         -100             -            6,355       -91.71
   美国                            -            -             -           73,64912,989,133.51
   沙特阿拉伯                      -         -100             -           67,310        271.9
                                                                      
 注*  2014年海关代码中，新增“柴油27101923”项目，取消原“轻柴油27101921”项目
                                                                     
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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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