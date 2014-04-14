台湾汇市：台币收低倾向弱势整理，美元买盘偏强暂阻升势

* 油款等实质买需拉抬美元 * 台币重回30元关卡弱方 * 明日实质交投料在30.050-30.250 路透台北4月14日 - 台币兑美元 周一收低1.01角，价位往此波升值前 的区间靠拢。交易员表示，今日美元实质买盘出笼，且外资汇入力道不大，盘面由美元买盘 导引，台币单日跌幅达0.33%，稍稍出乎市场意料。交易员预料明日台币或陷入区间整理， 主交投区估在30.050-30.250。 汇银人士表示，台币在3月下旬以来一度升值约1.73%，主要受惠于外资汇入。但今日台 股呈现跌势，外资汇入并不集中，加上出口商的美元卖汇力道零星分散，难以与包括油款及 进口商在内的美元买盘匹敌，台币于是呈现较大幅度的跌势。 〞今天交易员眼镜掉了一地，没想到美元买盘这么强，一下就到30.200了。〞一本地大 型银行交易员说。 台币今日收低0.33%，具比价效应的韩元 收低0.38%。 交易员亦指出，从台币此前急升来看，目前暂时进入休息整理也属合理，且国际美元短 线看来有机会持稳，台币短线要急升的机会渐次减低，30元关卡成为台币走高的阻力区，价 位似有往此波升值前主要区间30.200-30.400靠拢的味道。 不过由于盘势仍不稳定，场上观望气氛仍浓，交易员认为本周其余交易日将观察主要亚 币走势，以及本地外资汇入力道的改变。一般预料本周波动度有机会收敛，除非主要亚洲货 币再开启新一轮的具体方向。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间暂看在30.050-30.250。今日台币实质交易区间 主要在30.094-30.210，上日则在30.034-30.089。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价微幅收 敛；一个月远汇报价 尾盘在30.130/30.160左右，上日纽约盘收在30.040。 台湾股市 周一收低0.57%，在区域股市中表现最差。台湾证券交易所资料显示， 外资及陆资在台股买超69.26亿台币，自3月21日以来至今已是连续第16个交易日买超，共计 买超977.03亿台币。 新兴汇市方面，坡元 周一下滑，因新加坡央行下调通胀预估引发市场进行获利了 结；同时新兴亚币走软，因美元全面走强且市场存在避险情绪。 本周重大数据及经济事件： 4/14(一)：美国3月零售销售、美国2月企业库存、美联储理事史坦在IMF春季会议上讲 话； 4/15(二)：欧元区2月贸易收支、德国4月ZEW经济景气判断指数、美国3月CPI、美国4月 纽约联储制造业指数、美国2月整体资本净流动、美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市 场指数、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话、美国波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发 表演说、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔讲话； 4/16(三)：中国第一季国内生产总值(GDP)、中国3月社会消费品零售总额和工业增加值 、中国房地产投资和销售情况3月报告、日本2月工业生产修正值、欧元区通胀率3月终值、 美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、韩国3月PPI、美联储公布经济状况褐皮书 、欧洲央行(ECB)管理委员会会议； 4/17(四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费 城联储4月制造业指数； 4/18(五)：中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.233 30.132 30.065-30.233 30.150 7.45 7.77 元太外汇经纪公司 30.225 30.120 30.070-30.225 30.140 2.47 3.17 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.195/-0.170 -0.210/-0.190 (完)