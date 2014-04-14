《热点透视》摩根大通净化资产负债表有成，然获利有待奋兴

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jeffrey Goldfarb 编译 张明钧
路透纽约4月11日 - 摩根大通 最新季度财报不再充斥着伦敦鲸交易损失或法务成本等等特殊项目，是多年来首见，但这家美国超级银行3月止当季的53亿美元获利却低于预期，使其乾净的资产负债表蒙上了一层阴影。
从金融危机爆发前至今，摩根大通的财报经常有一些杂七杂八的一次性调整项目。举上一季度财报为例，当中就列有四个一次性项目，每个项目的金额最少是7.5亿美元起跳。最新一季财报中已经没有这么大规模的调整项目，资产负债表虽变得更为乾净，然而对于执行长迪蒙(Jamie Dimon)而言可能不见得是事况有所改善。
摩根大通获利较上年同期缩水了约五分之一，主要是因为固定收益产品交易及抵押贷款业务大幅下滑。股东权益报酬率(ROE)下滑3个百分点至10%，接近普遍被认定为该行资本成本的水准。摩根大通股价下跌多达3.5%，跌到只比该公司每股净值54.05美元高一些。
债市及汇市交易表现可能起伏甚大，因此要等到摩根大通的竞争对手公布第一季财报之后，才能够了解该公司固定收益交易营收较上年同期下滑21%的表现是否比同业还糟。不过在家庭贷款方面，同在周五公布财报的富国银行 表现就好上许多。在此同时，根据巴克莱数据，摩根大通获利已经连续第三季逊于预期，而在这之前的18季之中有17季表现超越预期。
迪蒙承认，摩根大通的法律诉讼问题已经过了最难堪的阶段。而在又有两名副手--Mike Cavanagh及Blythe Masters--离职的情形下，迪蒙将有机会整顿高层决策圈。但对于这个新局面的开始，迪蒙听起来一点也无兴奋之情。
尽管知名作家Michael Lewis新书“Flash Boys”给摩根大通描绘的形象相当正面，但平常口若悬河的迪蒙在与记者召开电话会议期间，却不愿参予高频交易这个重新被炒热话题的辩论；当被问及他是否乐在工作时，他仅简略的表示认同。迪蒙和投资人都将希望摩根大通可以好好把握这个新的开始。(完)
浏览摩根大通第一季财报报导，请点选： (译文审校 王冠中)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM