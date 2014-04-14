《热点透视》摩根大通净化资产负债表有成，然获利有待奋兴

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撰稿 Jeffrey Goldfarb 编译 张明钧

路透纽约4月11日 - 摩根大通 最新季度财报不再充斥着伦敦鲸交易损失或法务成本等等特殊项目，是多年来首见，但这家美国超级银行3月止当季的53亿美元获利却低于预期，使其乾净的资产负债表蒙上了一层阴影。

从金融危机爆发前至今，摩根大通的财报经常有一些杂七杂八的一次性调整项目。举上一季度财报为例，当中就列有四个一次性项目，每个项目的金额最少是7.5亿美元起跳。最新一季财报中已经没有这么大规模的调整项目，资产负债表虽变得更为乾净，然而对于执行长迪蒙(Jamie Dimon)而言可能不见得是事况有所改善。

摩根大通获利较上年同期缩水了约五分之一，主要是因为固定收益产品交易及抵押贷款业务大幅下滑。股东权益报酬率(ROE)下滑3个百分点至10%，接近普遍被认定为该行资本成本的水准。摩根大通股价下跌多达3.5%，跌到只比该公司每股净值54.05美元高一些。

债市及汇市交易表现可能起伏甚大，因此要等到摩根大通的竞争对手公布第一季财报之后，才能够了解该公司固定收益交易营收较上年同期下滑21%的表现是否比同业还糟。不过在家庭贷款方面，同在周五公布财报的富国银行 表现就好上许多。在此同时，根据巴克莱数据，摩根大通获利已经连续第三季逊于预期，而在这之前的18季之中有17季表现超越预期。

迪蒙承认，摩根大通的法律诉讼问题已经过了最难堪的阶段。而在又有两名副手--Mike Cavanagh及Blythe Masters--离职的情形下，迪蒙将有机会整顿高层决策圈。但对于这个新局面的开始，迪蒙听起来一点也无兴奋之情。

尽管知名作家Michael Lewis新书“Flash Boys”给摩根大通描绘的形象相当正面，但平常口若悬河的迪蒙在与记者召开电话会议期间，却不愿参予高频交易这个重新被炒热话题的辩论；当被问及他是否乐在工作时，他仅简略的表示认同。迪蒙和投资人都将希望摩根大通可以好好把握这个新的开始。(完)