中国汇市：人民币即期早盘窄幅震荡后略贬，短期宽幅低位波动概率大

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币即期早盘窄幅震荡近走平
* 中间价走弱至一周低位
* 客盘供求相对均衡，交投清淡
* 短期内人民币料宽幅低位震荡
路透北京4月14日 - 人民币兑美元即期汇率 周一早盘窄幅震荡后略贬，仅较上日收盘价走贬数个点子，中间价走弱至一周低位。客盘供求基本平衡，成交较为淡静。交易员预计，短期人民币汇率方向并不明朗，宽幅低位震荡概率较高，中长期仍持看多观点。
交易员称，周一开盘有一轮出清隔夜头寸的行情，美元卖压一度较大，但随后外资行等出手购汇，打压人民币汇价，整体早盘交投清淡，呈窄幅波动局面。截止11:56，即期成交额仅为46亿美元。
“市场比较谨慎，可以说清淡，这会儿已经好几分钟没有交易了...反正不急着做多，监管层干预是不是出现，也不着急做空，6.20还是一个关键关口。”一股份制行交易员称。
北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.212元，上日收报6.2113元。今日人民币兑美元中间价 为6.1531元，上日中间价为6.1495元。
一国有大行交易员认为，客盘交投相对均衡，未来走势不是很明确，短期人民币料维持宽幅低位震荡，毕竟经济数据不太理想，人民币短期走升的概率较低，短期估计在6.20-6.25的偏弱区间运行。
另一家股份行交易员亦指出，今天中间价稍微贬值，市场价格有些不死不活。3月数据出来之前市场上还是有些期待的，但出来以后汇率反而走出一个独立行情，似乎跟这些因素都没多大关系，期待周三的季度GDP数据出来的市场反应。
“个人谨慎看多美元，不过短期应该还是一个振荡，人民币反弹走强的可能性还不大。”上述交易员指出。
中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。
全球汇市方面，美元本周可能创下九个月来最大周度跌幅，此前已经尽数回吐近期涨幅，因为市场更加确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息还很远。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2408/54，上日尾盘为6.2345。
北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2129/49元，上一交易日尾盘报6.209元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。