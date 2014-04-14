中国汇市：人民币即期早盘窄幅震荡后略贬，短期宽幅低位波动概率大

* 人民币即期早盘窄幅震荡近走平

* 中间价走弱至一周低位

* 客盘供求相对均衡，交投清淡

* 短期内人民币料宽幅低位震荡

路透北京4月14日 - 人民币兑美元即期汇率 周一早盘窄幅震荡后略贬，仅较上日收盘价走贬数个点子，中间价走弱至一周低位。客盘供求基本平衡，成交较为淡静。交易员预计，短期人民币汇率方向并不明朗，宽幅低位震荡概率较高，中长期仍持看多观点。

交易员称，周一开盘有一轮出清隔夜头寸的行情，美元卖压一度较大，但随后外资行等出手购汇，打压人民币汇价，整体早盘交投清淡，呈窄幅波动局面。截止11:56，即期成交额仅为46亿美元。

“市场比较谨慎，可以说清淡，这会儿已经好几分钟没有交易了...反正不急着做多，监管层干预是不是出现，也不着急做空，6.20还是一个关键关口。”一股份制行交易员称。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.212元，上日收报6.2113元。今日人民币兑美元中间价 为6.1531元，上日中间价为6.1495元。

一国有大行交易员认为，客盘交投相对均衡，未来走势不是很明确，短期人民币料维持宽幅低位震荡，毕竟经济数据不太理想，人民币短期走升的概率较低，短期估计在6.20-6.25的偏弱区间运行。

另一家股份行交易员亦指出，今天中间价稍微贬值，市场价格有些不死不活。3月数据出来之前市场上还是有些期待的，但出来以后汇率反而走出一个独立行情，似乎跟这些因素都没多大关系，期待周三的季度GDP数据出来的市场反应。

“个人谨慎看多美元，不过短期应该还是一个振荡，人民币反弹走强的可能性还不大。”上述交易员指出。

中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。

全球汇市方面，美元本周可能创下九个月来最大周度跌幅，此前已经尽数回吐近期涨幅，因为市场更加确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息还很远。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2408/54，上日尾盘为6.2345。

北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2129/49元，上一交易日尾盘报6.209元。