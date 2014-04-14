中国债市动态：现券收益率续跌，官员表态推市场预期跷跷板暂倒向弱经济

路透北京4月14日 - 中国银行间市场现券收益率周一下跌，利率互换(IRS)亦同步下探。市场人士表示，央行官员有关利率完全放开尚存制肘的表态，令机构从利率市场化和经济下滑的纠结中暂时解脱出来，弱经济预期强化，在持续宽松资金面的助力下，现券暖势不改。

“(收益率)往下跌，主要受易纲讲话的影响，”上海一银行资深交易员称,“本来市场就纠结在利率市场化和经济下滑间，官员讲话触动，导致跷跷板天平压到了经济下滑这端。”

他进一步指出，经济下滑的方向不可逆，资金也不会收太紧，适度做多现券是优选交易策略，但幅度预期不宜太大。操作上会考虑拉长组合久期，从中短期延伸至中期；信用风险偏好仍低，青睐一年以内的短期品种。

中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲近日表示，应首先大力推进汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性和实现汇率双向波动，然后谨慎逐步推进利率市场化改革，与此同时逐步推动部分资本项目可兑换改革。

他以利率市场化改革举例称，从微观层面看，由于许多企业和地方政府融资平台缺乏预算硬约束机制，对利率并不敏感，还未为利率市场化做好准备；从宏观层面看，当前中国经济面临一些下行压力，如果现在完全放开利率，短期利率和融资成本上升将不利于稳定经济增长。