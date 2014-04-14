中国债市动态：现券收益率续跌，官员表态推市场预期跷跷板暂倒向弱经济

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京4月14日 - 中国银行间市场现券收益率周一下跌，利率互换(IRS)亦同步下探。市场人士表示，央行官员有关利率完全放开尚存制肘的表态，令机构从利率市场化和经济下滑的纠结中暂时解脱出来，弱经济预期强化，在持续宽松资金面的助力下，现券暖势不改。
“(收益率)往下跌，主要受易纲讲话的影响，”上海一银行资深交易员称,“本来市场就纠结在利率市场化和经济下滑间，官员讲话触动，导致跷跷板天平压到了经济下滑这端。”
他进一步指出，经济下滑的方向不可逆，资金也不会收太紧，适度做多现券是优选交易策略，但幅度预期不宜太大。操作上会考虑拉长组合久期，从中短期延伸至中期；信用风险偏好仍低，青睐一年以内的短期品种。
中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲近日表示，应首先大力推进汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性和实现汇率双向波动，然后谨慎逐步推进利率市场化改革，与此同时逐步推动部分资本项目可兑换改革。
他以利率市场化改革举例称，从微观层面看，由于许多企业和地方政府融资平台缺乏预算硬约束机制，对利率并不敏感，还未为利率市场化做好准备；从宏观层面看，当前中国经济面临一些下行压力，如果现在完全放开利率，短期利率和融资成本上升将不利于稳定经济增长。
剩余期限约2.76年的固息国开债最新报价 为5.30%/5.20%，上日尾盘为5.30%/5.23%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 午后报在92.498元，较上日结算价上涨0.12元，或0.13%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。