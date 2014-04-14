北极天然气项目助力俄罗斯东进战略

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Denis Pinchuk

路透4月11日 - 俄罗斯正在远离莫斯科的北极圈内实施远离西方的东进计划。

俄罗斯正在亚马尔半岛开发价值270亿美元的液化天然气（LNG）项目，这在政治和经济方面均具有重要意义。

美国和欧盟因上个月克里米亚并入俄罗斯而对俄实施制裁，俄罗斯于是更加积极地发展与东方的关系，该项目与这一战略非常契合。

俄罗斯计划从亚马尔半岛通过海运将LNG运输给包括中国在内的亚洲买家，而非将天然气通过管道输送给欧洲客户。

俄罗斯将在亚马尔半岛钻探超过200个气井，并建设天然气液化设施。Sabetta港的建设也在进行中。

尽管拥有该项目60%股权的天然气生产商Novatek 的股东Gennady Timchenko是美国制裁的目标之一，但是对于那些在亚马尔半岛上工作的人来说，西方制裁似乎是遥远的事情。重要的是拥有俄罗斯总统普京以及外国投资者的支持。

“我们有信心。港口和工厂受到总统和政府的保护。”Yamal LNG副总Vladimir Voronkin说道。

Voronkin提到法国道达尔 和中石油各拥有20%的Yamal LNG股份。“外国投资者往这投了钱，他们为什么想亏掉？”Voronkin表示。

俄罗斯在北极圈内拥有的天然气储量预估超过30万亿立方米，作为俄罗斯意在摆脱依赖欧洲市场的长期计划的一部分，俄罗斯计划将其中四分之一转化成LNG。

普京曾对Yamal LNG项目表示赞赏，并希望不惜成本地进行推进。

俄国有能源企业Rosneft负责人谢钦(Igor Sechin)上个月访问了亚洲；媒体本周援引俄副总理Arkady Dvorkovich的话报导称，与中国进行的天然气协议谈判已取得一些进展。

俄国有天然气巨头Gazprom与中国方面的磋商已经进行了至少10年，一旦最终达成协议，普京将可以借此证明，西方试图孤立俄罗斯的努力注定将失败。（完）