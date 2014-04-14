中国货币市场：隔夜及七天回购利率联袂下行，宽松依旧缴税影响料可控

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月14日 - 中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购加权利率 联袂下行。资金面宽松依旧，不跨月的资金供给都相当充裕；尽管接下来财税缴款将至，但市场对此的担忧程度未见提升。
市场人士指出，尽管缴税的整体规模不可小视，但考虑到近期央行公开市场的态度较为温和，这有助资金面安然度过此次考验。
“今天宽松啊，上周五就一直蛮松的，今天也差不多。而且最近大行出的期限也拉长了，短一点的七天，不跨月的（14天期）都在出，”华东一银行交易员称。
她指出，公开市场上周净投放以应对月初例行缴准的影响，这表明央行还是不愿看到资金面明显波动的，之前特别安排了大量正回购在4月到期，也是为了提前应对缴税的冲击，“至少现在央行的态度让人比较安心。”
上周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行当周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。
本周公开市场到期资金规模与上周接近，为2,260亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期。
不过上述交易员亦谈到，由于缴税的实际规模有多大还是个未知数，目前还不能掉以轻心，“以前就有过觉得没事的时候出问题，所以还得保持警惕。”
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6343 2.7337 -9.94
七天 3.5368 3.7488 -21.20
14天 3.6749 3.6982 -2.33
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3000 1.7850 +151.50
七天 3.3300 2.1100 +122.00
14天 3.6000 3.1100 +49.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6500 2.7800 -13.00
七天 3.5700 3.7300 -16.00
14天 3.7000 3.7100 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.6390 2.7500 -11.10
七天 3.5700 3.7010 -13.10
三个月 5.5000 5.5000 0.00
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。