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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 12:34 BJT

《全球市场》亚股持续下滑，受美股疲态及乌克兰紧张局势拖累

欧元/日圆 下滑约0.3%至140.69。欧元/美元 下跌约0.2%至1.3851，脱离上周五触及的三周半高点1.3906。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。

欧洲央行执委科尔周日称，如果央行认为有必要通过购买资产来对抗长期通缩，则准备采取行动。他并强调这类计划“不是关于数量，而是关乎价格”。

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示，乐见欧元贬值，因货币升值不只妨碍经济复苏，还会阻挠通胀回到其目标水准约2%。

资金流向避险资产，现货金 受益，上涨约0.6%至每盎司1,326.21美元，稍早曾触及三周新高。

美国原油期货5月合约 上涨0.5%至每桶104.28美元，因市场担忧乌克兰紧张局势将升级。(完)

(编译 郑茵/张荻/徐文焰/高琦 审校 龚芳/徐文焰/张明钧)
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