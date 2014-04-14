《全球市场》亚股持续下滑，受美股疲态及乌克兰紧张局势拖累

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
欧元/日圆 下滑约0.3%至140.69。欧元/美元 下跌约0.2%至1.3851，脱离上周五触及的三周半高点1.3906。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。
欧洲央行执委科尔周日称，如果央行认为有必要通过购买资产来对抗长期通缩，则准备采取行动。他并强调这类计划“不是关于数量，而是关乎价格”。
欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示，乐见欧元贬值，因货币升值不只妨碍经济复苏，还会阻挠通胀回到其目标水准约2%。
资金流向避险资产，现货金 受益，上涨约0.6%至每盎司1,326.21美元，稍早曾触及三周新高。
美国原油期货5月合约 上涨0.5%至每桶104.28美元，因市场担忧乌克兰紧张局势将升级。(完)
(编译 郑茵/张荻/徐文焰/高琦 审校 龚芳/徐文焰/张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。