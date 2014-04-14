《汇市简讯》欧元/瑞郎跌向2014年低点

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 欧元兑瑞郎六日来高点和低点均下移，德拉吉讲话令其承压
* 瑞士央行总裁乔丹周六表示，如果瑞郎兑美元跟随欧元兑美元走软，瑞士可能得益于欧元区进一步的宽松政策。
* 乌克兰局势持续升温，具有高度不确定性
* 动能指标与移动均线型态负面，目标位为2014年低点1.2101
* 2月到4月升势的76.4%回档1.2136和先前高点1.2158分别为支撑和阻力位
* 技术图表：link.reuters.com/jyb58v（完）
(翻译 张荻； 审校 张涛)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。