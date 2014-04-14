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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 12:45 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎跌向2014年低点

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* 欧元兑瑞郎六日来高点和低点均下移，德拉吉讲话令其承压

* 瑞士央行总裁乔丹周六表示，如果瑞郎兑美元跟随欧元兑美元走软，瑞士可能得益于欧元区进一步的宽松政策。

* 乌克兰局势持续升温，具有高度不确定性

* 动能指标与移动均线型态负面，目标位为2014年低点1.2101

* 2月到4月升势的76.4%回档1.2136和先前高点1.2158分别为支撑和阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/jyb58v（完）

(翻译 张荻； 审校 张涛)
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