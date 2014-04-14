中国金融：银监会对信托业监管趋严，清理非标资金池倒计时--消息

* 银监会下发指导意见，明确释出信托监管趋严和控风险信号--消息

* 意见明确信托不得开展非标理财资金池等具有影子银行特征业务

* 信托公司要建立流动性支持和资本补充机制

* 意见亦明确目前主流通道和信贷两类业务的监管方向

* 业内认为资金池业务压缩会增大信托刚性兑付兜底难度

路透香港4月14日 - 规模已突破10万亿元人民币的中国信托业将面临更强风险监管。两位消息人士透露，近日银监会下发关于信托公司风险监管的指导意见，释放出监管趋严和控风险的信号，并明确信托不得开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征业务。

指导意见叫停了信托非标理财资金池业务，并要求已开展非标资金池业务尽快清理并于6月30日前上报整改方案；信托要稳妥推进清理工作，各银监局要避免因“一刀切”引发流动性风险。

数位信托公司已收到上述意见的资深人士表示，该意见充分展现了监管层今年以来监管趋严的思路，在目前信托行业面临拐点、风险事件频发的背景下，足见风险形势的严峻，亦明确了“谁家孩子谁抱”的控风险细化落实。

意见同时要求，从今年起对信托公司业务范围实行严格的准入审批管理，凡新入市的产品需按程序和统一要求在入市前10天逐笔向监管机构报告，监管层不对具体产品实质性审核，但可根据评级、净资本状况等采取监管措施。

此外，意见在风险防控环节亦要求，信托公司要建立流动性支持和资本补充机制。信托公司股东应承诺或在信托公司章程中约定，当信托公司出现流动性风险时，给予必要的流动性支持。

“信托公司经营损失侵蚀资本的，应在净资本中全额扣减，并相应压缩业务规模，或由股东及时补充资本。信托公司违反审慎经营规则、严重危及公司稳健运行、损害投资人合法权益的，监管机构采取责令控股股东转让股权或限制股东权利等监管措施。”该意见规定。

信托业内人士对上述条款亦表现了一定担忧，“要求股东撑腰，信托公司刚性兑付的‘潜规则’到底还能否破除？”

今年1月底发生的中诚信托兑付事件虽最终有惊无险化解，以向投资者退还本金、但没有第三年利息的方案暂时告歇，但却给中国监管层敲响警钟。为防止信用风险事件爆发，监管层思路已明显趋严。

**清理非标资金池，强调信贷与通道难做**

针对信托的“非标”业务，意见明确，信托公司不得开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征的业务。对已开展的非标准化理财资金池业务，要查明情况，摸清底数，形成整改方案，于2014年6月30日前报送监管机构。

业内人士认为，监管层担忧的是一旦市场出现流动性问题，信托业资金池期限错配将会爆发危机与风险。

意见并要求，信托公司要结合自身实际，循序渐进，积极稳妥推进资金池业务清理工作。各银监局要加强监督指导，避免因“一刀切”引发流动性风险。

今年1月初，银监会召开2014年全国银行业监管工作会议，要求防范理财、信托、小额贷款公司、融资性担保公司四种业务风险。当时即已强调，信托业要回归主业，运用净资本管理约束信贷类业务，不开展非标资金池业务，及时披露产品信息。

信托公司资金池业务初衷是建一个先于项目的资金平台，可以将资金与各类项目的长期融资需求与投资者短期理财需求匹配，期限错配降低募集成本。而非标资金池则是指资金池投资标的大部分是非标准化金融产品。

意见亦明确了目前主流通道和信贷两类业务的监管方向，通道业务今后必须在合同上明确风险承担主体和通道功能主体，而信贷类业务要加强风险资本的约束。

此外，意见亦规定，信托公司应结合自身特点制订恢复与处置计划。该计划至少应包括：激励性薪酬延付制度（建立与风险责任和经营业绩挂钩的科学合理的薪酬延期支付制度）；限制分红或红利回拨制度；业务分割与恢复机制；机构处置机制。