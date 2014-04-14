路透基点：优源国际控股贷款额提高至1.1亿美元；本周支取--TRLPC

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市的纸业公司优源国际控股有限公司三年期贷款规模已提高到1.1亿美元。
牵头行兼簿记行汇丰控股(HSBC)和中信银行国际分别承贷3,000万和2,500万美元。汇丰控股亦是管理行。
中国信托商业银行承贷1,700万美元，获牵头行头衔。
彰化银行承贷1,500万美元，获主办行头衔。
三家银行以安排行身份加入：恒生银行(1,400万美元)，意大利西雅那银行(500万美元)，华南银行(400万美元)。
已在4月7日签约，计划本周提取首笔资金。
如先前报导 ，受邀银行可以三个层次参贷：承诺2,000万美元或以上的银行担任牵头行，综合收益为313个基点，前端费是101个基点。承诺1,500-1,900万美元的银行担任主办行，综合收益和费用分别是309个和90个基点。承诺1,000-1,400万美元的银行担任安排行，综合收益和费用分别是302个和71个基点。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。
此次贷款分三次每半年不等额偿还：三次分别偿还总贷款额的20%、30%和50%，平均贷款期限为2.65年。
所筹资金用于再融资和一般公司用途。（完）
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。