版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 16:42 BJT

香港数据：3月底止外汇基金境外资产增至26,308亿港元--金管局

路透香港4月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至3月底止外汇基金境外资产为26,308亿港元，较2月底增加64亿港元。

货币基础为12,557亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为1,722亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐