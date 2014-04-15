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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:53 BJT

《香港重要政经日程》--4月15日-4月22日

================== 今日重要政经消息=================

4月15日（周二）

-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。

--10:00 申银万国 周年股东大会。

--10:30 海通国际 周年股东大会。

--11:00 置富产业信托 周年股东大会。

--11:00 生产力促进局与渣打发表第二季中小企领先商业指数记者会。

--14:00 罗兵咸永道中国零售业市场发展记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月16日（周三）

-- 光谷联合 公布全年业绩。

--09:30 绿地香港 股东特别大会。

--10:30 太平洋航运 周年股东大会。

*--11:00 亚洲水泥(中国) 股东特别大会。

--15:00 中国联通 周年股东大会。

--16:30 港交所 周年股东大会。

4月17日（周四）

-- 中国联通 公布首季业绩。

-- 长城汽车 公布首季业绩。

-- 哈尔滨银行 公布首季业绩。

-- 中兴通讯 公布首季业绩。

--10:00 凯德商用 在新加坡举行周年股东大会。

4月18日（周五）

-- 耶稣受难节假期。

4月21日（周一）

-- 复活节假期。

*4月22日（周二）

-- 公布1-3月失业率。

-- 公布3月份消费物价指数。

-- 中国建筑国际 公布首季度营运数字。

-- 中国忠旺 公布首季业绩。

-- 华能国际 公布首季业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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