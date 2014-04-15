《香港重要政经日程》--4月15日-4月22日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
================== 今日重要政经消息=================
4月15日（周二）
-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。
--10:00 申银万国 周年股东大会。
--10:30 海通国际 周年股东大会。
--11:00 置富产业信托 周年股东大会。
--11:00 生产力促进局与渣打发表第二季中小企领先商业指数记者会。
--14:00 罗兵咸永道中国零售业市场发展记者会。
================== 近期重要政经消息=================
4月16日（周三）
-- 光谷联合 公布全年业绩。
--09:30 绿地香港 股东特别大会。
--10:30 太平洋航运 周年股东大会。
*--11:00 亚洲水泥(中国) 股东特别大会。
--15:00 中国联通 周年股东大会。
--16:30 港交所 周年股东大会。
4月17日（周四）
-- 中国联通 公布首季业绩。
-- 长城汽车 公布首季业绩。
-- 哈尔滨银行 公布首季业绩。
-- 中兴通讯 公布首季业绩。
--10:00 凯德商用 在新加坡举行周年股东大会。
4月18日（周五）
-- 耶稣受难节假期。
4月21日（周一）
-- 复活节假期。
*4月22日（周二）
-- 公布1-3月失业率。
-- 公布3月份消费物价指数。
-- 中国建筑国际 公布首季度营运数字。
-- 中国忠旺 公布首季业绩。
-- 华能国际 公布首季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。