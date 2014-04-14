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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 13:53 BJT

欧洲经济：德国财长称欧洲没有陷入通缩迹象

路透柏林4月14日 - 德国财政部长朔伊布勒周一称：

* 乌克兰是经济面临的最大地缘政治风险

* 欧元进一步升值可能对经济产生负面影响

* ECB总裁德拉吉在IMF会议上就欧洲低通胀率不会引发通缩忧虑的讲话令人信服

* 欧洲根本没有陷入通缩的迹象。(完)
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