中国公开市场：今日进行1,720亿元正回购，较上周同期大增--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海4月15日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将共进行1,720亿元人民币的正回购操作，其中14天期790亿元，28天期930亿元，总量较上周同期大增近两倍。
上周二央行在公开市场进行了共630亿元的正回购操作；当周则净投放550亿元，为自春节后首现单周净投放。
本周公开市场到期资金规模与上周接近，为2,260亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期。此外，今日财政部还招标发行500亿元六个月期国库现金定期存款，向市场投放流动性。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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