日本政经：央行总裁恢复与首相例行会晤，不会改变政策立场--消息

路透东京4月14日 - 熟悉情况的人士称，日本央行总裁黑田东彦和首相安倍晋三本月将再度举行例行会议，暗示政府可能对近期股市下跌及日圆走高感到忧虑。

黑田东彦持续对经济复苏前景保持乐观看法，认为能够摆脱通缩，但他与安倍的会晤，可能重新引发外界预期将有更多刺激举措。

不过，消息人士称政府不会向央行施压实施更多宽松政策。

黑田东彦上周二在新闻发布会上阐明，日本央行仍有信心，能够在不推出更多宽松举措的条件下，于明年4月左右实现2%通胀目标。

但近期股市大跌以及日圆升值，促使日本央行再度向市场喊话，若有必要将准备采取行动。

黑田东彦周五在参加20国集团(G20)会议后的新闻发布会上表示，“我们在实现2%通胀目标方面显然有稳定进展，但我们才走了一半。”

他称，“这就是为什么我们将持续稳定推行(目前的超宽松政策)，而且一旦实现物价目标面临威胁，我们将毫不犹豫地调整货币政策。”

匿名消息人士指出，由于日本央行感到市场曲解了上周二黑田东彦的言论，过于狭隘地关注他否认会立即采取行动，因此才这般努力解释立场。

他们并指出，日本央行仍坚定认为现在不需要推出更多刺激举措，尽管近期全球市场因担忧中国经济放缓和乌克兰紧张局势而陷入疲态。

一些接近安倍的幕僚担心本月消费税上调对经济的冲击大于预期，并且摆脱通缩受到延误，因而希望日本央行做出更多努力。

但这并非政府内部目前的主流观点，日本央行几乎没有面临任何政治压力，经济财政大臣甘利明等安倍内阁的核心成员对央行作为感到满意。