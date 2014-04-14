日本政经：央行总裁恢复与首相例行会晤，不会改变政策立场--消息

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透东京4月14日 - 熟悉情况的人士称，日本央行总裁黑田东彦和首相安倍晋三本月将再度举行例行会议，暗示政府可能对近期股市下跌及日圆走高感到忧虑。
黑田东彦持续对经济复苏前景保持乐观看法，认为能够摆脱通缩，但他与安倍的会晤，可能重新引发外界预期将有更多刺激举措。
不过，消息人士称政府不会向央行施压实施更多宽松政策。
黑田东彦上周二在新闻发布会上阐明，日本央行仍有信心，能够在不推出更多宽松举措的条件下，于明年4月左右实现2%通胀目标。
但近期股市大跌以及日圆升值，促使日本央行再度向市场喊话，若有必要将准备采取行动。
黑田东彦周五在参加20国集团(G20)会议后的新闻发布会上表示，“我们在实现2%通胀目标方面显然有稳定进展，但我们才走了一半。”
他称，“这就是为什么我们将持续稳定推行(目前的超宽松政策)，而且一旦实现物价目标面临威胁，我们将毫不犹豫地调整货币政策。”
匿名消息人士指出，由于日本央行感到市场曲解了上周二黑田东彦的言论，过于狭隘地关注他否认会立即采取行动，因此才这般努力解释立场。
他们并指出，日本央行仍坚定认为现在不需要推出更多刺激举措，尽管近期全球市场因担忧中国经济放缓和乌克兰紧张局势而陷入疲态。
一些接近安倍的幕僚担心本月消费税上调对经济的冲击大于预期，并且摆脱通缩受到延误，因而希望日本央行做出更多努力。
但这并非政府内部目前的主流观点，日本央行几乎没有面临任何政治压力，经济财政大臣甘利明等安倍内阁的核心成员对央行作为感到满意。
消息人士称，安倍与黑田东彦的会晤，是每隔几个月就会例行磋商经济与市场情势的惯行作法，但今年是首次会晤。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/蔡美珍)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。