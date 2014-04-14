《中国金融债发行日程表》--4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= 农发行 40 1 *4.75% 固息金融债 4/11-4/16 60 3 *5.2845% 固息金融债 4/11-4/16 (2014年第21期二次增发债) 进出口行 60 3 *5.25% 固息金融债 4/11-4/15 (2014年第22期增发债，中标收益率) *农发行 50 1 *4.6088% 固息金融债 4/15-4/18 (2014年第29期增发债) 50 3 *5.1970% 固息金融债 4/15-4/17 (2014年第24期二次增发债) 国开行 50 1 4.7650% 固息金融债 4/14 50 3 5.2983% 50 5 5.5027% 50 7 5.6668% (参考收益率，2014年第7-10期增发债) *国开行 35 2 4.8537% 交易所固息金融债 4/14-4/15 (2013年第1期增发债) 25 15 5.85% *国开行 至多300 1/3/5/7/10 周二招标 固息金融债 4/16-4/17 (2014年第7-11期增发债) *进出口行 至多60 1 周三招标 固息金融债 4/16-4/18 (2014年第20期增发债) 至多50 5 周三招标 固息金融债 4/16-4/21 (2013年第25期增发债) 农发行 100-200 -- -- -- 4/21 农发行 100-200 -- -- -- 5/8 农发行 100-200 -- -- -- 5/19 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽/吴芳；审校 边竞)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。