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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 16:07 BJT

《中国金融债发行日程表》--4月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体        规模        期限       票面利率      债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  ============================================================================= 

  农发行           40           1        *4.75%        固息金融债    4/11-4/16
                   60           3        *5.2845%      固息金融债    4/11-4/16
                        (2014年第21期二次增发债)      
  进出口行         60           3        *5.25%        固息金融债    4/11-4/15
                        (2014年第22期增发债，中标收益率) 
 *农发行           50           1        *4.6088%      固息金融债    4/15-4/18
                        (2014年第29期增发债) 
                   50           3        *5.1970%      固息金融债    4/15-4/17
                        (2014年第24期二次增发债)       
  国开行           50           1         4.7650%      固息金融债    4/14
                   50           3         5.2983%                   
                   50           5         5.5027%                     
                   50           7         5.6668% 
                       (参考收益率，2014年第7-10期增发债)
 *国开行           35           2         4.8537%   交易所固息金融债 4/14-4/15
                          (2013年第1期增发债)     
                   25          15         5.85%                               
 *国开行      至多300       1/3/5/7/10   周二招标      固息金融债    4/16-4/17
                          (2014年第7-11期增发债)
 *进出口行     至多60           1        周三招标      固息金融债    4/16-4/18
                          (2014年第20期增发债)
               至多50           5        周三招标      固息金融债    4/16-4/21
                          (2013年第25期增发债)
  农发行      100-200           --         --           --           4/21
  农发行      100-200           --         --           --           5/8
  农发行      100-200           --         --           --           5/19
  农发行      100-200           --         --           --           6/12
  农发行      100-200           --         --           --           6/23
  农发行      100-200           --         --           --           7/7
  农发行      100-200           --         --           --           7/24
  农发行      100-200           --         --           --           8/7
  农发行      100-200           --         --           --           9/11
  农发行      100-200           --         --           --           9/22
  农发行      100-200           --         --           --           10/16
  农发行      100-200           --         --           --           11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (整理 康熙泽/吴芳；审校 边竞)
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