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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 13:54 BJT

香港个股：周大福董事局主席预期2014财年香港和澳门同店销售增长

路透香港4月14日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司 董事局主席郑家纯周一对记者表示，相信在2014财年度，周大福在香港和澳门的同店销售情况乐观。

上周周大福公布的第一季季报显示，香港和澳门同店销售下降9%。而中国和整体营收则分别同比增长15%和22%。

郑家纯预计，未来几年年度平均销售增速将超过20%。 (完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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