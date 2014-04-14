韩国个股：五家韩商获科威特炼厂订单，金额合计72亿美元

路透首尔4月14日 - 五家韩国厂商已获得科威特国家石油公司(KNPC)订单，金额总计72亿美元，将为KNPC两个炼油厂扩充产能和提升环境标准。

这些合约源自2月通过的120亿美元KNPC清洁能源项目，凸显出韩国建商通过与其他国内外企业联合竞标争取大型海外营建项目，以提高利润率的努力。

韩国产业通商资源部本月稍早一篇报告指出，第一季韩国建商赢得的海外工厂订单较上年同期成长了42.1%；基于全球经济持续复苏及能源相关工程需求上升，海外订单进一步增加的展望似乎不错。

大宇营造 周一新闻稿称，与现代重工 和Fluor Corp 的合资事业，获得科威特Mina Abdullah炼厂订单。

据大宇营造称，三家公司订单价值各占11.3亿美元。

三星工程建设 周一在一项监管文件申报中称，该公司获得Mina Abdullah炼厂另一张16.2亿美元订单，为与Petrofac Ltd 和Chicago Bridge & Iron Company NV 一项共同投资案的一部分。

GS建设 和SK Engineering & Construction Co Ltd也表示，与日本日挥 的合资，获得科威特Mina Al-Ahmadi炼厂工程订单，为三家公司各带来约16.6亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)