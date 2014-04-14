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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：欧洲央行表态打压欧元

0558 GMT

* 欧元/美元跌0.23%，欧元/日圆下滑0.27%，美元/日圆持平，美国10年期公债收益率为2.6103%

* 欧央行总裁德拉吉称欧元走强或触发QE

* 乌克兰动武截止时间前数小时，联合国安理会将就乌克兰局势召开紧急会议

* 日本央行总裁黑田东彦与首相安倍晋三的会面不会改变政策立场

* 欧洲市场开盘走势图表，请查看：r.reuters.com/dec27t(完)

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(编译 朱晓军；审校 白云)
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