中国投资：今年跨境房地产投资有望倍增至300多亿美元--高力

路透上海4月14日 - 国际领先的房地产服务公司--美国高力国际(Colliers)周一预计，今年中国跨境房地产投资热度不减，投资总量将倍增至逾300亿美元，而且未来跨境地产投资将不仅聚焦于美国、欧洲和澳大利亚等区域的门户城市，还会扩展至这些城市的周边。

前五年中国跨境房地产投资快速攀升，自2008年的约6,900万美元增至去年的逾160亿美元。据高力国际分析：快速增长的背后主要来自三方面的原因：海外投资收益率更高、海外融资成本低及人民币升值、企业和个人投资多元化考量。

高力亚洲区资本市场及投资服务董事总经理邓文杰表示，“中国的房地产跨境投资仅处于起步阶段，展望未来，我们相信将有更多中国发展商涉足海外市场。在人民币预期进一步升值及房地产收益需求持续增长的推动下，投资规模在2014年将会翻番。”

整体而言，中国与欧美或澳洲处于不同的房地产市场周期中，目前海外市场往往可以得到更高的回报，例如北京或上海等写字楼市场发达的一线城市，优质物业当前平均资本化率在4-4.5%之间，而此类物业在其他国际门户城市可达6-7%。

另外，在房地产调控政策下，中国房地产融资成本上升，而近阶段欧美等西方国家的融资成本持续处于低位；而且当前人民币兑美元总体升值的情况下，海外物业售价已相对低于国内不少城市的可比项目。在中国鼓励企业“走出去”的大背景下，包括保险公司在内的大型国企亦开始关注海外房地产投资。

过去五年，美国、英国及澳大利亚是最受中国跨境资本青睐的投资地点，主要投资城市包括纽约、旧金山、洛杉矶、悉尼、墨尔本、伦敦等门户城市。高力指出，这些城市的楼市相对透明，近年来成为中国跨境投资的首选地。下一轮海外投资潮中，中国发展商及投资者将扩大在这些城市的覆盖范围，甚至向这些城市附近扩张，例如美国西雅图和波士顿。

高力国际还指出，中国发展商的跨境投资大多始于住宅投资，随着海外经济逐步复苏及投资需求的不断增加，商业地产、酒店等在内的非传统物业也将受到越来越多的关注。