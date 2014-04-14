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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 14:11 BJT

欧洲个股：标致致力恢复获利能力，设定汽车部门获利目标

路透巴黎4月14日 - 法国车商PSA标致雪铁龙 新执行长Carlos Tavares周一勾勒出公司复苏计划，力争2018年实现汽车部门2%营业利润率。

标致声明稿称，将削减成本并降低车款数量，让公司核心制造部门恢复获利能力，脱离去年亏损10.42亿欧元的颓势。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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