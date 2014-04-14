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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 14:18 BJT

韩国股市：基本收平，科技股涨势抵消美股疲态影响

路透首尔4月14日 - 韩国股市周一收平，科技股涨势抵消美国股市疲软的影响。

韩国综合股价指数 收跌0.02%至1,997.02点。

交易所初步数据显示，外国投资者卖超228亿韩元(2,200万美元)韩股。若该数据获确认，外资将结束连续买超13日的纪录，在这期间共买超3万亿(兆)韩元韩股。(完)
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