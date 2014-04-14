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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 14:24 BJT

韩国汇市：韩元结束连涨四日之势下跌，受美元空头回补影响

路透首尔4月14日 - 韩国韩元周一结束连跌四日之势，受美元空头回补，以及市场对强劲的汇款资金流出持戒备态度影响。

韩元兑美元 在本地市场收报1,038.9韩元，较上周五收盘位1,035.0下跌0.4%。

韩元此前连涨四天升值幅度接近2%，突破1,050关口，自2008年8月以来这个水平还从未被攻破过。(完)

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