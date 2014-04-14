版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 14:31 BJT

澳洲股市：收低1.3%，受乌克兰形势和美股颓势打压

路透悉尼4月14日 - 澳洲股市周一收低1.3%，创一个月单日最大跌幅，风险胃纳受到打击，因乌克兰形势紧张且上周科技股卖压带动美股下挫。

美国驻联合国代表鲍尔(Samantha Power)周日表示，若乌克兰东部的亲俄罗斯军事行动继续，美国准备加大对俄的制裁，不过尚不清楚新的制裁措施能否获得欧洲支持，或者能否减缓俄罗斯支持的分裂活动。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌69.8点至5,358.9点，创一个月来单日最大百分比跌幅。该指标股指上周五下滑1%，但周线勉力小涨0.1%，为连续第四周上升。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐