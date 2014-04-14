投行观点：亚太区CFO担忧中国经济增速放缓多于美国退出量宽--美银美林

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港4月14日 - 据美银美林 的一项调查显示，亚太区企业CFO（首席财务官）预计今年商业景气向好，主要担忧在于中国经济增速放缓，多于美国退出量化宽松。
美银美林委托经济学人信息社（EIU）于1月向亚太区639名CFO所做调查显示，76%受访者预期2014年的收入将会增加，比例高于去年的72%；不过只有60%预料盈利上升，少于去年的65%。
美银美林亚太区企业银行主管冼伟诚周一在记者会上称，CFO对今年景气普遍持乐观看法，不过劳动、原材料及信贷等成本进一步上升，令边际利润受压。
“他们认为今年主要风险在于中国经济增长放缓，反而去年最令他们担忧的美国退出量宽，或多或少已经得到消化。”他说。调查显示，企业就日圆和美元的敞口已作出充分对冲。
他并称，企业有信心通过开发新市场和客户来获取增长，而非并购。过去倚靠与中国相关的并购来驱动增长，则今年不再着眼于中国，取而代之是东南亚市场，包括新兴东南亚市场如越南、缅甸、老挝及柬埔寨，以及印度。
“企业在东南亚市场建立据地的风险较少，在中国还要面对银行体系等金融风险。”他说。调查显示，62%受访者今年没有计划参与并购。
该项调查针对亚太区12个经济体，包括澳洲、中国、香港、印度、印尼、日本、马来西亚等等。当中一半为跨国企业，一半为本地企业，行业包括银行、电讯、地产、医疗、金属矿业、能源及制造业。接近六成的受访者，其企业年度收入达10亿美元或以上。
调查又显示，今年主要的金融市场风险在于货币汇率波动（35%）、流动性（30%）及利率变化（20%），最后才是交易对手风险（15%）。
尽管利润存在不确定性，银行贷款是企业融资首选。57%的CFO预期会利用银行贷款支持经营，高于去年调查显示的25%。各行业之中，以制造业对银行贷款需求最大，其次为医药及金属与矿业。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。