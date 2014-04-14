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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 14:35 BJT

日本股市：日经指数触及六个月新低，但逢低买盘帮助限制跌幅

路透东京4月14日 - 日本股市日经指数周一跌至六个月新低，市场人气依然脆弱，因美股上周五交投动荡且乌克兰紧张局势升级。

日经指数 收低0.4%，报13,910.16点，为去年10月8日以来最低水准。日经指数上周下跌7.3%，创下日本股市自2011年3月大地震后该周以来的最大周线跌幅。

上周的跌势令一些大型股变得相对较便宜，因此今日浮现逢低买盘，帮助限制日经指数的跌幅。丰田汽车 上涨1.8%，为今日主板交投第二活络的股票。

东证股价指数 在淡静交投中下滑0.1%至1,132.76点，共有17.3亿股股票易手，成交量比过去100天的日均值低约30%。(完)
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