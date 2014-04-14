日本股市：日经指数触及六个月新低，但逢低买盘帮助限制跌幅

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月14日 - 日本股市日经指数周一跌至六个月新低，市场人气依然脆弱，因美股上周五交投动荡且乌克兰紧张局势升级。
日经指数 收低0.4%，报13,910.16点，为去年10月8日以来最低水准。日经指数上周下跌7.3%，创下日本股市自2011年3月大地震后该周以来的最大周线跌幅。
上周的跌势令一些大型股变得相对较便宜，因此今日浮现逢低买盘，帮助限制日经指数的跌幅。丰田汽车 上涨1.8%，为今日主板交投第二活络的股票。
东证股价指数 在淡静交投中下滑0.1%至1,132.76点，共有17.3亿股股票易手，成交量比过去100天的日均值低约30%。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。