台湾股市：受累于美股重挫连二日收跌，台指期结算前有望高档整理

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月14日 - 台湾股市 周一连续第二个交易日收跌。分析师表示，受累于美股重挫，今日台股仍续回档整理，不过台指期 将在周三结算，市场预期外资在台指期多单留仓口数仍高，料结算前台股可望高档整理。
台湾加权股价指数 收盘跌0.57%，收报8,857.42点；成交值 为780.5亿台币，上交易日修正后为971.33亿。
国泰期货证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股量缩回档整理，集中市场表现相对有撑，反观上柜市场则明显偏弱整理，显示中小型股及短线涨多的个股卖压较重。
〞短线在月线8,790附近仍有支撑。〞他称。
他并表示，就技术线型来看，目前台股五日均线先行下弯、KD指标亦往下走，今日技术面表现并不好，惟周三台指期结算在即，外资在台指期留下逾2万口多单，料台指期结算前台股加权指数可望高档震荡整理。
统一期货分析师李宗霖坦称，上日外资在台指期的多单留仓达21,281口，创波段新高。此外，自营商及投信也同步偏多操作台指期，累计至上日三大法人多单留仓达26,094口，因此推估台指期结算在8,800点上方机率很高，后续关注多单转仓下月的情况。
他指出，目前台股主要变数还是国际股市，连跌两天的美股若出现技术性反弹，将顺势拉抬台指期结算在相对高档；若美股持续重挫的话，台股跌幅也可望相对收敛。
4月台指期 周一收跌0.12%报8,858点，已转为正价差。他也称，台股现货再跌的时候，台指期是以收敛价差来反映跌势，因此先前大幅的逆价差已为避险先做准备。该期指将于周三(16日)结算。
本地时间14:25时，亚洲股市多数走跌，其中日股 收跌0.36%、韩股 小跌0.02%，惟有香港恒生指数 上涨0.05%。
美国股市上周五在交投震荡中下挫，Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。上周标普500指数下挫2.6%，nasdaq指数大跌3.1%，周度跌幅均为2012年6月来最大。道指跌2.3%。 (完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。