台湾股市：受累于美股重挫连二日收跌，台指期结算前有望高档整理

路透台北4月14日 - 台湾股市 周一连续第二个交易日收跌。分析师表示，受累于美股重挫，今日台股仍续回档整理，不过台指期 将在周三结算，市场预期外资在台指期多单留仓口数仍高，料结算前台股可望高档整理。

台湾加权股价指数 收盘跌0.57%，收报8,857.42点；成交值 为780.5亿台币，上交易日修正后为971.33亿。

国泰期货证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股量缩回档整理，集中市场表现相对有撑，反观上柜市场则明显偏弱整理，显示中小型股及短线涨多的个股卖压较重。

〞短线在月线8,790附近仍有支撑。〞他称。

他并表示，就技术线型来看，目前台股五日均线先行下弯、KD指标亦往下走，今日技术面表现并不好，惟周三台指期结算在即，外资在台指期留下逾2万口多单，料台指期结算前台股加权指数可望高档震荡整理。

统一期货分析师李宗霖坦称，上日外资在台指期的多单留仓达21,281口，创波段新高。此外，自营商及投信也同步偏多操作台指期，累计至上日三大法人多单留仓达26,094口，因此推估台指期结算在8,800点上方机率很高，后续关注多单转仓下月的情况。

他指出，目前台股主要变数还是国际股市，连跌两天的美股若出现技术性反弹，将顺势拉抬台指期结算在相对高档；若美股持续重挫的话，台股跌幅也可望相对收敛。

4月台指期 周一收跌0.12%报8,858点，已转为正价差。他也称，台股现货再跌的时候，台指期是以收敛价差来反映跌势，因此先前大幅的逆价差已为避险先做准备。该期指将于周三(16日)结算。

本地时间14:25时，亚洲股市多数走跌，其中日股 收跌0.36%、韩股 小跌0.02%，惟有香港恒生指数 上涨0.05%。

美国股市上周五在交投震荡中下挫，Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。上周标普500指数下挫2.6%，nasdaq指数大跌3.1%，周度跌幅均为2012年6月来最大。道指跌2.3%。 (完)