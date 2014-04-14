中国股市：沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周一震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前，外围股市普跌及本周限售解禁压力大增加剧市场分歧。分析师表示，当前市场结构性行情依然明显，后市将延续震荡格局。
沪综指收盘报2,131.539点，涨0.997点或0.05%，上证A股今日成交额864亿元人民币，上日为1,115亿元。
“靠交易机制的创新难以从根本上改变蓝筹股的吸引力，成交量低还是没有增量资金进来。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并指出，当前宏观经济仍处于下行轨道中，一季度的数据显示短期经济仍不乐观；若无更多的增量资金入场，大盘蓝筹股仍将属于脉冲性行情。
数据显示，本周将有23家公司拥有近500亿元的限售股解禁。尽管实际解禁市值约333亿元，也仍然达到最近11周以来的新高。
今日银行保险等金融股及石化、大型蓝筹股整体跌幅居前，中信银行 收跌1.96%，上海石化 收跌2.88%。
沪深300指数 收报2,268.613点，跌0.09%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报2,272.4点，跌0.09%，成交497,411手。（完）
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM