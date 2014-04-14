路透调查：新西兰第一季通胀率预计小升，央行下周可能再次升息

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**应对通胀问题**
新西兰规模1,850亿美元的经济正在建立近10年来未见的动能，受创纪录的贸易条件，及第二大城市基督城地震后的重建工作支撑，有助于推动经济年增长率在未来几年升至逾3.5%。
经济成长基础也变得更广泛，消费者料将增加支出，企业也会加大投资，物价和最终薪资面临相当大的压力。
新西兰央行于上个月升息25个基点，开启了等待已久的收紧周期，下周进一步升息似乎在预料之中。
路透调查的17名分析师均预期，新西兰央行将再度升息25个基点，使利率达到3%。金融市场已消化未来12个月升息117个基点的预期，在4月24日升息的机率为98%。
“整体而言，(官方现金利率)持续上调的可能性仍很高，”新西兰银行(BNZ)的高级分析师Craig Ebert表示。
新西兰央行在3月的货币政策声明中暗示，在2016年初前官方指标利率将升向5%。
最近的企业调查显示，预期物价上涨的企业数量为近四年来最高，消费者通胀预期也在上升。(完) (编译 白云/王翔琼；审校 高琦)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。