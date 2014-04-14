路透调查：新西兰第一季通胀率预计小升，央行下周可能再次升息

**应对通胀问题**

新西兰规模1,850亿美元的经济正在建立近10年来未见的动能，受创纪录的贸易条件，及第二大城市基督城地震后的重建工作支撑，有助于推动经济年增长率在未来几年升至逾3.5%。

经济成长基础也变得更广泛，消费者料将增加支出，企业也会加大投资，物价和最终薪资面临相当大的压力。

新西兰央行于上个月升息25个基点，开启了等待已久的收紧周期，下周进一步升息似乎在预料之中。

路透调查的17名分析师均预期，新西兰央行将再度升息25个基点，使利率达到3%。金融市场已消化未来12个月升息117个基点的预期，在4月24日升息的机率为98%。

“整体而言，(官方现金利率)持续上调的可能性仍很高，”新西兰银行(BNZ)的高级分析师Craig Ebert表示。

新西兰央行在3月的货币政策声明中暗示，在2016年初前官方指标利率将升向5%。