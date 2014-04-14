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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 16:36 BJT

台湾央行：共发行2,241.7亿台币存单，存单发行余额增99.7亿

路透台北4月14日 - 台湾央行周一公布，共发行2,241.7亿台币存单，其中包含100亿两年期定存单。与今日存单到期金额2,142亿相较，存单发行余额增99.7亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,057.7

91天期 0.93 67

182天期 1.05 17

两年期 0.705 100

央行上日共发行亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,181.95亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为负256亿台币，至周日累计超额准备为953亿，加计前期1%的超额准备为2,011亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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