国际油市：布兰特原油期货升至近108美元，因乌克兰危机恶化

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“普京夺占之举正在油价上形成风险溢价。它们正在区间高端到达高峰。”悉尼商品研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称。
“基本上我对后市较为偏空。没有人希望回到过去那种不好的情况。大家都知道战争不好。”
新加坡辉立期货投资分析师Tan Chee Tat说，油价可能只会稍微上行，因危机不太可能对全球石油供应有直接影响。
乌克兰的紧张形势，盖过了市场对利比亚石油供应将增加，可能压制布兰特油价的预期。
利比亚国家石油公司一发言人称，利比亚西部Zawiya油港已恢复运作，此前抗议者撤出港口设施入口，且邻近炼油厂约24小时内即可重启。
国家石油公司发言人并称，与当地抗议者还持续有些问题，但希望未来几小时内将可化解。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 戴素萍/张若琪/高琦)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。