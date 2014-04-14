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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 14:57 BJT

国际油市：布兰特原油期货升至近108美元，因乌克兰危机恶化

“普京夺占之举正在油价上形成风险溢价。它们正在区间高端到达高峰。”悉尼商品研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称。

“基本上我对后市较为偏空。没有人希望回到过去那种不好的情况。大家都知道战争不好。”

新加坡辉立期货投资分析师Tan Chee Tat说，油价可能只会稍微上行，因危机不太可能对全球石油供应有直接影响。

乌克兰的紧张形势，盖过了市场对利比亚石油供应将增加，可能压制布兰特油价的预期。

利比亚国家石油公司一发言人称，利比亚西部Zawiya油港已恢复运作，此前抗议者撤出港口设施入口，且邻近炼油厂约24小时内即可重启。

国家石油公司发言人并称，与当地抗议者还持续有些问题，但希望未来几小时内将可化解。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 戴素萍/张若琪/高琦)
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