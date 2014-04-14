日本内阁总务大臣参拜靖国神社 中国提出严正抗议

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月12日 - 中国外交部周六就日本内阁总务大臣新藤义孝参拜靖国神社向日本提出严正交涉和抗议。
外交部称，新藤义孝参拜靖国神社再次反映出日本现内阁对待历史问题的“错误态度”。
“中方已向日方提出严正交涉和抗议。”外交部声明称。
“我们敦促日方在历史问题上端正态度，认真对待亚洲邻国和国际社会的正义呼声，停止一切与时代潮流背道而驰的挑衅行为。”
新藤义孝在日本政府的地位相对较轻，他经常参拜靖国神社。
日本外务省称，新藤义孝的外祖父曾参加二战，新藤义孝无意伤害中国和韩国人民的感情。
“他参拜靖国神社是个人原因，与日本政府的政策无关。”日本外务省指出。
“日本政府的外交政策和对历史的认知没有变化。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。