日本内阁总务大臣参拜靖国神社 中国提出严正抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月12日 - 中国外交部周六就日本内阁总务大臣新藤义孝参拜靖国神社向日本提出严正交涉和抗议。

外交部称，新藤义孝参拜靖国神社再次反映出日本现内阁对待历史问题的“错误态度”。

“中方已向日方提出严正交涉和抗议。”外交部声明称。

“我们敦促日方在历史问题上端正态度，认真对待亚洲邻国和国际社会的正义呼声，停止一切与时代潮流背道而驰的挑衅行为。”

新藤义孝在日本政府的地位相对较轻，他经常参拜靖国神社。

日本外务省称，新藤义孝的外祖父曾参加二战，新藤义孝无意伤害中国和韩国人民的感情。

“他参拜靖国神社是个人原因，与日本政府的政策无关。”日本外务省指出。

“日本政府的外交政策和对历史的认知没有变化。”（完）