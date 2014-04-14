全球金市：钯金续涨至近三年高位，受供应疑虑支撑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
钯金今年上涨约14%，表现胜过其他贵金属，受助于供应疑虑和汽车行业需求增长。
现货钯金 周一上涨最多达1.7%至每盎司814.20美元，为2011年8月3日以来高点。0640 GMT报810.50美元，涨1.3%。
现货金 上扬至三周高点1,329.70美元，同时亚洲股市继续走软。
现货铂金 上涨约1%至近一个月高点，因南非矿工罢工仍在持续。
分析师称，黄金近期可能进一步上涨，因乌克兰局势依旧紧张，且技术面也利多。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量减少1.8吨至804.42吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1328.81 10.84 0.82
现货银 20.06 0.11 0.55
现货铂金 1463.74 13.64 0.94
现货钯金 810.5 10.1 1.26
COMEX期金 1329.3 10.3 0.78
COMEX期银 20.07 0.124 0.62
汇率
欧元/美元 1.3837
美元指数 79.661 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/朱晓军；审校 张涛)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。