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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 15:02 BJT

全球金市：钯金续涨至近三年高位，受供应疑虑支撑

钯金今年上涨约14%，表现胜过其他贵金属，受助于供应疑虑和汽车行业需求增长。

现货钯金 周一上涨最多达1.7%至每盎司814.20美元，为2011年8月3日以来高点。0640 GMT报810.50美元，涨1.3%。

现货金 上扬至三周高点1,329.70美元，同时亚洲股市继续走软。

现货铂金 上涨约1%至近一个月高点，因南非矿工罢工仍在持续。

分析师称，黄金近期可能进一步上涨，因乌克兰局势依旧紧张，且技术面也利多。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量减少1.8吨至804.42吨。

--------------------------0640 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1328.81 10.84 0.82

现货银 20.06 0.11 0.55

现货铂金 1463.74 13.64 0.94

现货钯金 810.5 10.1 1.26

COMEX期金 1329.3 10.3 0.78

COMEX期银 20.07 0.124 0.62

汇率

欧元/美元 1.3837

美元指数 79.661 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/朱晓军；审校 张涛)
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