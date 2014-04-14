《中国新债预测》国开行福娃增发债需求看好，因资金宽裕且市场情绪向暖

* 招标品种: 国开行第7-11期固息金融债

* 期限及金额上限：1/5年：不超过60亿元

* 3/7年：不超过70亿元

* 10年：不超过40亿元

* 预测区间: 4.50%-4.63%；5.15%-5.25%；5.30%-5.49%；5.50%-5.60%；5.55%-5.63%

* 预测均值: 4.57%；5.20%；5.38%；5.55%；5.58%

* 受访人数: 7位

* 招标时间: 1/3/5年：4月15日9:30-10:30

* 7/10年：4月15日9:30-11:10

路透上海4月14日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第二轮"福娃债"(五期固息债同发)。路透调查显示，资金宽裕且市场情绪向好，料明日新债需求将获得支撑，预计收益率定位略低于目前二级水平。

“市场现在情绪比较好，(上周)公开市场净投放以后，市场对适度宽松有一定的预期，明天需求应该不会太差。”华南一券商交易员称。

北京一大型国有商业银行交易员也表示，午后农发行新债招标向好，除非明日公开市场有较大变动，"否则(明日国开行新债定位)就是目前二级行情略下2-3个bp左右。"

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6749%、5.3040%、5.4783%、5.6119%和5.6510%。上述券商交易员指出，该收益率曲线为上周五晚间数据，今日二级市场现券收益率下行带动，预计收益率曲线也将跌约5个bp左右。

此次增发“福娃债”1/3/5/7/10年期最新成交价对应收益率 分别为4.65%、5.24%、5.3850%、5.56%和5.7131%。

农发行周一午后招标的一年和三年期固息增发债需求较好。市场人士指出，最新经济数据和官方表态令债市投资者情绪转暖，资金面持续宽裕，二级市场现券收益率今日已先行回落，带动一级市场收益率定位同步下移。

上周公开市场自春节后首现单周净投放，规模550亿元人民币。经济下行压力较大，决策层已明确表态将根据形势变化加大预调微调力度，棚户区改造等财政扩张政策已先行，相较于去年下半年偏紧的基调，货币政策亦会以稳健中略偏宽松予以配合。

明日增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

各期债券具体发行条款如下：

第7-11期增发债

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发行上限 1/5年：不超过60亿元

3/7年：不超过70亿元

10年：不超过40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月15日9:30-10:30

7/10年：4月15日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月17日

起息日 4月8日

分销期 4月16日-4月17日

上市日 1年：4月21日

3/5/7/10年：4月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第7-11期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --