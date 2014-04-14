中国房地产：开放金融市场，可望加快推进房地产信托发展--莱坊

路透香港4月14日 - 物业顾问--莱坊与中房驰昊发表报告称，随着中央政府今年重点开放金融市场，市场期望在不久的将来中央对房地产投资信托基金（REIT）有清晰的定案；政府的其中一项要务是建立专门的房托法律和监管，为房托的长远发展奠下良好基础。

该份名为《REITs中国路》的报告指出，房托在海外早已发展成熟，香港政府去年也进一步准备放宽房托限制。相比之下，中国对房托的发展至今还未有具体定论。近年中国对房地产市场调控升温及金融市场信贷收紧，为中国房地产企业在融资上带来不少挑战。

报告称，过去10多年内地的金融建设追不上房地产发展的速度，2001-13年中国房地产开发投资总额保持超过20%的复合年增长率；去年全年，中国房地产开发投资总额已达86,103亿元人民币，按年上涨19.8%。

现内地房企总数约5万家，但上市的房企不足200家。房地产开发商可供选择的融资渠道不多。报告表示，房地产开发资金来源中，至少超过四成的资金是以债权融资形式筹自银行体系，这种依赖性对开发商的资金链产生沉重压力。去年沪深港上市的内地房企平均资产负债率为65%，但非上市房企的负债比率高达77%。上月浙江一家小型地产公司--兴润置业资金链断裂，引起外界高度关注。

报告称，通过海外上市及在海外市场发债或筹组银团，可为内地房企提供融资选项，但这些融资方法的门槛较高，使得房企更依赖境内融资。但内地商业银行收紧信贷及差别化的信贷原则，使这些开发商获得贷款的难度加大，也要付出明显高于大型开发商的融资成本。这令愈来愈多的中小型开发商转向债权类房地产信托或民间资本，以缓解现金流压力。过去一年，中小企业通过信托的融资成本约为13-20%，而借助民间资本的成本高达20%以上。

报告称，虽然中国证监会于今年3月重启房企的境内再融资，但规模仍然较小，审批谨慎，相对缓慢的资本市场开放步伐对解决开发商的资金链压力成效未彰。长远来看，房托能为开发商提供另一个相对更稳定、成本较低的融资渠道选择。

对于投资者来说，房托解决了直接投资商业地产投资门槛高的问题，也使不动产可以在一、二级市场流通，为中小投资者提供机会，该种收益模式也会为国内养老金等投资主体提供长期稳定回报的投资选择。

至于房托可能带来的风险，报告指出，相对于新加坡、日本和香港等低利率国家和地区来说，中国房托的实施面临较大的回报率压力。去年底10年期国债的收益率已升至4%以上，报告预计市场对房托回报率的预期至少比无风险利率高2-3%。

此外，虽然近年中国的商业房地产市场发展迅速，但租金的上涨远低于物业价格的上涨。去年中国整体商用物业租金回报率平均为5%左右。中国商业市场缺乏优质成熟的商用物业及有经验的管理团队，这会直接影响房托买卖的活跃性及回报率的设定。

至于未来内地一、二线城市商业物业供应有过剩风险、官方政策向保障性住房倾斜、对房托进入和退出机制的考虑及双重税负问题也是中国推出房托的另一个桎梏。