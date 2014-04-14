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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 16:39 BJT

香港股市：微幅收升，蓝筹股强劲表现拉高指数

证券股下跌，因上周宣布启动沪港通之后的涨势，遭遇获利了结，投资人观望政策执行的进一步细节。

海通证券 下挫2.7%，中信证券 跌2.4%。

上周受沪港股票市场开展交易互联互通机制试点消息刺激，券商股票大涨。

但港交所今日表现持续亮眼，终场收高2.6%，至2013年1月以来高位。

中国旺旺 亦劲升，上涨5.2%。

五矿资源 大涨8.8%，触及12月初以来盘中高位，五矿为首的财团以60亿美元向嘉能可斯特拉塔 收购秘鲁Las Bambas铜矿。(完)
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