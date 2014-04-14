《焦点》欧陆银行英镑次级债发行热络，英国银行优先无担保债失宠

路透伦敦4月11日 - 欧洲大陆银行越来越多地利用英镑市场进行混合资本融资，这可能对英国国内银行的融资产生影响。后者现在愈发难以令投资者相信他们发行的优先无担保债券具有投资价值。

根据汤森路透数据，自1月以来，银行已经通过二级(Tier 2)和额外一级(Additional Tier 1)资本次级债(次顺位债)融资超过90亿英镑，为2006年以来最强开局，并较上年同期增加86亿英镑。

这类债券的需求似乎难以获得满足。全英房屋抵押贷款协会、法国农业信贷银行和BPCE已经发掘出近200亿英镑的需求，这使得过去几周英国国内银行通过三笔优先无担保债券获得的25亿英镑融资相形见绌。

“现在投资者认为资本投资比优先无担保债券更有价值，”莱斯银行集团投资级银团贷款主管Keval Shah表示。

“不过在投资者面临自救风险之下，是否二级资本债券收益太高，或优先债券收益太低，仍难以回答。”

“评级更低的二级资本债券与优先债相比更有投资价值，显然价格没有完全体现出自救风险，”Fidelity的资深银行信贷分析师Dierk Brandenburg表示。

“一旦启用自救规定，我们会看到投资者开始寻找这种收益更高的债券。”

在欧洲市场，投资者到处寻找高收益投资机会，这使他们买入风险最高的银行无担保债券，即便一旦要进行自救，可能使他们血本无归。

不过，英国投资者基数虽小，但对发债人却更挑剔、要求也更高。

“当投资者能够接受信用状况，并乐于投资信用更低的产品时，他们为什么要购买银行的优先无担保债券，”Shah表示。

**做多**

一位混合资本专家称，借款人意识到英镑银行资本市场的回归，给他们带来了十年一次的机遇。

非国内发行人往往青睐美国和欧元市场的深度，仅在需求旺盛时涉足英镑市场。

“英镑市场提供银行业者的借款期限具有竞争力，”野村的英国和爱尔兰FIG DCM主管David Hague说。

低利率环境也给发行人带来帮助。就像欧元市场的情况那样，投资者冒着更大风险寻求最高收益率，以便从收紧的市场中获益。

“英国投资者目前乐于考虑投资银行资本，已经看到发行人在过去几年恢复了较高水平的财务稳定，”Hague指出。

银行资本金规定自危机以来已进行了大幅修改，包括迫使银行积极提高次级债务的严苛新规。

额外一级和二级资本是用来提升银行防御崩溃的能力，在资本结构中的级别低于优先债，这意味着从理论上而言，无担保债券持有人受到资本缓冲的保护。

但投资者目前对这种逻辑产生质疑。全英房屋抵押贷款协会上个月给出关于这个问题最明显的例子。当时该机构试图出售7.5亿欧元、票息1.625%的五年期优先无担保债券，但结果投资者需求乏力。

英镑银行资本发行预计将增加，这可能进一步暴露优先无担保债券缺乏相对价值。

“随着驻英国投资者群体的扩大，银行出售债务产品的对象越来越广泛，这显然会带来价格压力，”莱斯银行的FIG DCM主管David Carmalt说。(完) (编译 李春喜/王翔琼；审校 张明钧)