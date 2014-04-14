《RUSSELL专栏》失去必和必拓宠爱的资产，长期而言或是上佳押注

虽然必和必拓已经成功地削减成本，并从现有资产萃取价值，但是四大核心事业的前景不确定性，大概和那些失宠事业的大宗商品一样严重。

铁矿石倾向下行，因为中国需求增速放缓，而且新增供应即将上市。

焦煤前景同样走软，因全球炼钢和热力煤市场仍处于供应过剩状态。若价格上涨将刺激美国出口增加，从而可能遏制涨势。

铜价走势也将遇阻，受累于中国经济成长速度的不确定性，以及矿山供应增加。

甚至原油可能也难以上涨，这是由于中东和美国供应增加，但需求增长低迷。

相比之下，镍市场正受益于印尼矿石出口禁令，伦敦期镍价格今年以来已经上涨25%。

由于锰主要用于炼钢，前景或许不太光明，但必和必拓在澳洲的Groote Eylandt矿山为全球最大锰矿之一，相对竞争对手或许拥有成本优势。

铝在全球范围仍然供应过剩，但必和必拓的南非炼厂可能成本相对较低，在澳洲的铝土矿、氧化铝业务也或许能因印尼矿石禁令而获得助力。