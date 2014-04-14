《RUSSELL专栏》失去必和必拓宠爱的资产，长期而言或是上佳押注

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
虽然必和必拓已经成功地削减成本，并从现有资产萃取价值，但是四大核心事业的前景不确定性，大概和那些失宠事业的大宗商品一样严重。
铁矿石倾向下行，因为中国需求增速放缓，而且新增供应即将上市。
焦煤前景同样走软，因全球炼钢和热力煤市场仍处于供应过剩状态。若价格上涨将刺激美国出口增加，从而可能遏制涨势。
铜价走势也将遇阻，受累于中国经济成长速度的不确定性，以及矿山供应增加。
甚至原油可能也难以上涨，这是由于中东和美国供应增加，但需求增长低迷。
相比之下，镍市场正受益于印尼矿石出口禁令，伦敦期镍价格今年以来已经上涨25%。
由于锰主要用于炼钢，前景或许不太光明，但必和必拓在澳洲的Groote Eylandt矿山为全球最大锰矿之一，相对竞争对手或许拥有成本优势。
铝在全球范围仍然供应过剩，但必和必拓的南非炼厂可能成本相对较低，在澳洲的铝土矿、氧化铝业务也或许能因印尼矿石禁令而获得助力。
比起必和必拓的核心资产，这些失宠的非核心资产或许中长期前景更好。在大宗商品资产走低之际，与其将这些资产弃之不顾，或许对它们稍加关注会是更好的主意。(完) (译文审校 张明钧/蔡美珍)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM