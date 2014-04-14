美股业绩：花旗集团第一季净利增长4%，受益于问题资产亏损减少

花旗控股(Citi Holdings)经调整的净亏损从上年同期的7.98亿美元降至2.92亿美元。花旗控股持有花旗集团因金融危机而遗留的问题资产组合。

花旗的核心业务部门花旗公司(Citicorp)净利下滑8%，营收则下滑5%，因债券交易和住房抵押贷款业务营收下滑。

花旗第一季的业绩还受到法务成本上升的影响。花旗集团第一季期间宣布在对墨西哥分支的4亿美元贷款欺诈事件进行调查。

花旗集团根据公认会计原则(GAAP)统计的总净利升至39.4亿美元，合每股盈余1.23美元，上年同期分别为38.1亿美元和1.23美元。(完)