金属期市：LME期镍触及14个月高位，受到印尼矿石出口限令的提振

“目前这个禁令不知道什么时候会结束，前景非常不确定。考虑到过去两周半LME库存的骤降速度，我们今年底或明年初可能会陷入供应短缺，”辉立期货投资分析师Joyce Liu称。

印尼矿业部称，该国出台未加工矿石出口禁令后，镍、铁和铝矿石产量预计在2014年大降。

LME三个月期铜 基本持平在每吨6,665美元，此前触及低点6,648美元。

铜价有所反弹，在3月曾录得三年半低点每吨6,321美元，因市场担忧中国经济成长和信贷收紧，推动卖盘涌现。

上海期交所主力7月期铜 涨0.60%至每吨46,760元人民币，但仍低于盘中高点47,030元人民币。(完)

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