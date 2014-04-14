金属期市：LME期镍触及14个月高位，受到印尼矿石出口限令的提振

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“目前这个禁令不知道什么时候会结束，前景非常不确定。考虑到过去两周半LME库存的骤降速度，我们今年底或明年初可能会陷入供应短缺，”辉立期货投资分析师Joyce Liu称。
印尼矿业部称，该国出台未加工矿石出口禁令后，镍、铁和铝矿石产量预计在2014年大降。
LME三个月期铜 基本持平在每吨6,665美元，此前触及低点6,648美元。
铜价有所反弹，在3月曾录得三年半低点每吨6,321美元，因市场担忧中国经济成长和信贷收紧，推动卖盘涌现。
上海期交所主力7月期铜 涨0.60%至每吨46,760元人民币，但仍低于盘中高点47,030元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/朱晓军；审校 白云)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。