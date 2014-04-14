伊朗坚持驻联合国代表人选 将直接与联合国商讨--报道

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜4月12日 - 美国拒绝向伊朗新近任命的驻联合国代表Hamid Abutalebi发放签证，伊朗周六称，将直接与联合国商讨此事。
“我们没有替换Abutalebi先生的人选，将通过法律途经与联合国协商。”伊朗官方媒体IRNA援引外交部高官Abbas Araghchi报道称。
美国周五称，将不会向Abutalebi发放签证，因其与1979-1981年的人质危机有关。
美国拒绝向Abutalebi发放签证的原因是他涉嫌参与1979年11月的人质事件，当时一个穆斯林学生组织占领了美国驻德黑兰大使馆，扣押52名美国人质长达444天。
Abutalebi曾表示，他当时为扣押人质的武装分子担任翻译。
美国国内强烈反对Abutalebi入境，美总统奥巴马面临很大压力，这也引发了人们对伊朗核问题谈判进程受阻的担忧。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。