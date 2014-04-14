更新版 1-新债招标：农发行两期增发债需求较好，经济数据等提振一二级情绪

* 农发行一及三年固息增发债需求较好

* 经济数据及官方表态提振市场情绪

* 二级现券收益率先行回落

* 带动一级定位同步下移 (新增交易员评论和背景)

路透上海4月14日 - 中国农业发展银行周一午后招标的一年和三年期固息增发债需求较好。市场人士指出，最新经济数据和官方表态令债市投资者情绪转暖，资金面持续宽裕，二级市场现券收益率今日已先行回落，带动一级市场收益率定位同步下移。

“二级(收益率)今天已经下来了，算上手续费，新债和二级差不了多少，市场情绪比较好。”华东一商业银行交易员称。

业内人士透露，农发行稍早招标的一年期和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.6088%和5.1970%，两期债投标倍数分别为3.63倍和4.34倍。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和三年期品种最新收益率报在4.6584%和5.2718%。

二级市场上，相近期限的债券成交情况为，剩余期限约0.87年的农发债140410 最新成交收益率为4.60%；剩余期限约2.93年的农发债140421 最新成交收益率为5.2250%。

资金市场上，银行间市场周一隔夜及七天质押式回购加权利率 联袂下行。资金面宽松依旧，不跨月的资金供给都相当充裕；尽管接下来财税缴款将至，但市场对此的担忧程度未见提升。

上周公布的中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。

分析人士认为，虽然政府不会出台强刺激举措，但政策预调微调不可避免，相对于去年下半年偏紧的基调，未来货币政策略偏宽松可期。

中国央行行长周小川上周五在博鳌论坛表示，若中国经济增长率偏离目标，货币政策会进行微调或者是大一点的调整。

此两期新债分别为今年第29期债 的第一次增发和今年第24期债 的第二次增发。

以下为具体发行条款:

第29期一次增发债 第24期二次增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

缴款日 4月18日 4月17日

起息日 4月10日 3月27日

发行期 4月15日-4月18日 4月15日-4月17日

上市日 4月22日 4月23日

票面利率 4.79% 5.20%

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%