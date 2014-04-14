路透专访：中国弘毅投资将利用国企改革契机寻觅投资目标

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月14日 - 随着中国当局计划进一步推动国有企业改制重组，由联想控股支持的弘毅投资可能在制造及医疗保健领域的国有企业投入更多资本。
“这是一个大好机会，”弘毅投资创办人兼总裁赵令欢在近日一项专访中表示。“我们已经累积了许多实力、经验及教训。”
弘毅投资为中国最大私募股权公司之一，过去10年已入股31家国企，投资140亿元人民币。该公司指出，这些企业的总价值平均增长了一倍以上。
中国当局已承诺将展开全面性国企改革。上个月的两会表示，将鼓励民间资本参与国企改制重组。
“我们将看到优秀企业与不良企业有所区隔，”赵令欢指出。
弘毅投资2003年成立时，第一期基金募集由联想控股出资3,800万美元，目前资产管理规模约70亿美元，其中包括20亿美元现金。
弘毅近期开始大张旗鼓地进军中国电影及娱乐业。上个月，弘毅宣布与美国制片家Robert Simonds、Gigi Pritzker、私募公司德州太平洋集团联手，将在五年时间向一家制片公司投资逾10亿美元，每年制作发行多达10部电影。
赵令欢表示，由于中国资本市场关闭超过一年及融资环境艰难造成影响，私募股权经理人正想出更多创意途径，安排投资退场。
根据弘毅的资料，2011年时，首次公开上市(IPO)占了私募股权退场形式的90%，到2013年，比例降至不到20%。
“这些创意都是我们被逼出来的，”赵令欢指出。“在中国，我们将见到IPO、合并、管理层收购及回购。这是好现象。对于一家重视价值创造的私募股权公司，有许多可以运用的形式。”(完)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM