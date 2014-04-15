离岸人民币：台湾银行业3月底人民币存款2,683.92亿元，月增8.64%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北4月15日 - 台湾央行周二表示，至今年3月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,683.92亿元，较前月成长约8.64%，增速有所放缓。
与香港2月底人民币存款 9,203.45亿元相较，台湾人民币存款约达香港的29.16%，占比持续上扬，上月为27.65%。
3月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至2,118.64亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则成长至565.28亿元。
台湾央行稍早发布的2月台北外汇市场概况显示，美元/人民币稳居第三货币交易对的首位，其交易占所有币别交易量22.4%，路透换算约当1,401.25亿美元。
台湾人民币存款/放款趋势图请点选 link.reuters.com/gum58v
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易
(亿美元) 2014年
3月 2,683.92 2,118.64 565.28 146.74 886.23 --
2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142.08 706.53 1,401.25
1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91
2013年
12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70
11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行(完)
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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