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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超229亿韩元，结束连续13天买超

路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超229亿韩元的股票。此前，外资连续买超13个交易日。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月14日 -22.9 8.4 8.1

4月11日 116.9 -180.8 89.8

4月10日 308.9 -128.5 -165.6

4月 9日 363.2 67.6 -408.4

4月 8日 78.2 22.0 -91.7

4月 7日 160.3 -212.8 57.0

4月 4日 114.1 -55.0 -70.4

4月 3日 354.6 -238.6 -128.8

4月 2日 438.2 -263.2 -171.6

4月 1日 211.5 -105.7 -108.9

3月31日 319.2 -103.4 -185.8

3月28日 232.5 -71.3 -167.4

3月27日 233.6 -40.9 -206.6

3月26日 80.5 203.2 -300.8

3月25日 -87.0 81.2 -11.4

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本月以来 2,123.1 -1,086.7 -990.5

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今年以来 -1,389.7 -38.8 1,153.8

----------------------------------------------(完)
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