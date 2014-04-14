表格：外资在韩国股市卖超229亿韩元，结束连续13天买超

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超229亿韩元的股票。此前，外资连续买超13个交易日。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月14日 -22.9 8.4 8.1
4月11日 116.9 -180.8 89.8
4月10日 308.9 -128.5 -165.6
4月 9日 363.2 67.6 -408.4
4月 8日 78.2 22.0 -91.7
4月 7日 160.3 -212.8 57.0
4月 4日 114.1 -55.0 -70.4
4月 3日 354.6 -238.6 -128.8
4月 2日 438.2 -263.2 -171.6
4月 1日 211.5 -105.7 -108.9
3月31日 319.2 -103.4 -185.8
3月28日 232.5 -71.3 -167.4
3月27日 233.6 -40.9 -206.6
3月26日 80.5 203.2 -300.8
3月25日 -87.0 81.2 -11.4
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本月以来 2,123.1 -1,086.7 -990.5
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今年以来 -1,389.7 -38.8 1,153.8
----------------------------------------------(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。