《中国债市每日综述》一、二级联袂向好，高层表态为政策走向留想象空间

* 债市一、二级联袂向好，IRS亦全线走低

* 因高层表态为货币政策走向提供想象空间

* 宽资金格局持续有锦上添花效用

* 行情能否持续机构聚焦GDP数据

路透北京4月14日 - 中国银行间债券一、二级市场周一联袂向好；央行掌门人上周五表态为弱经济背景下货币政策未来走向提供想象空间，加之宽资金格局持续，激发场内做多情绪，现券收益率下行，IRS亦全线走低。

中国央行行长周小川上周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。

“大家相当high，讲话+资金松是推动因素吧。”上海一银行交易员称，之前市场预期是就算经济差可能货币政策也不会放松，对资金前景看法也很谨慎，但上周五高层在博鳌讲话之后，大家开始猜测如果数据差，政策面可能会有动作。

针对本轮暖市能持续多久的问题，北京一大型银行交易员认为，将在周三公布的一季度重磅经济数据--GDP(国内生产总值)至关重要。

“我觉得(GDP)在7.2%-7.3%之间市场是有心理准备的，都不会让我们太惊讶，如果低于7.2%那可能会加速(现券)收益率下行，但如果高过7.3%可能会反弹。“她说。

路透此前调查中值显示，中国第一季GDP增长率可能从2013年第四季的7.7%放慢至7.3%。若该预估准确，将是中国经济五年来的最慢增速，并接近确保就业稳定所需的增速下限。

市场人士认为，近期包括中国总理等在内的政府高官们频频表态，传递着一个信息：相较7.5%的年度增速目标，中国更注重经济增长质量。这或为一季度经济增速低于7.5%埋下伏笔。

中国农业发展银行周一午后招标的一年和三年期固息增发债需求较好。市场人士指出，最新经济数据和官方表态令债市投资者情绪转暖，资金面持续宽裕，二级市场现券收益率今日已先行回落，带动一级市场收益率定位同步下移。

剩余期限约2.76年的固息国开债 最新成交对应收益率5.22%，上日尾盘为5.26%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.566元，较上日结算价升0.188元，或0.2%。

**隔夜及七天回购利率双双下行**

中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购加权利率 双双下行。资金面宽松依旧，不跨月的资金供给都相当充裕；尽管接下来财税缴款将至，但市场对此的担忧程度未见提升。

市场人士指出，尽管缴税的整体规模不可小视，但考虑到近期央行公开市场的态度较为温和，这有助资金面安然度过此次考验。

“今天宽松啊，上周五就一直蛮松的，今天也差不多。而且最近大行出的期限也拉长了，短一点的七天，不跨月的（14天期）都在出，”华东一银行交易员称。

她指出，公开市场上周净投放以应对月初例行缴准的影响，这表明央行还是不愿看到资金面明显波动的，之前特别安排了大量正回购在4月到期，也是为了提前应对缴税的冲击，“至少现在央行的态度让人比较安心。”

上周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行当周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

本周公开市场到期资金规模与上周接近，为2,260亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期。

据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,568.02亿元，较上周五的7,877.70亿元略有下降；其中隔夜品种成交6,728.91亿元，上日为6,971.47亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6232 2.7337 -11.05 6,728.91

七天 3.5238 3.7488 -22.50 496.06

14天 3.6623 3.6982 -3.59 121.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0250 1.7850 +124.00 2,497.35

七天 3.5350 2.1100 +142.50 198.19

14天 3.4850 3.1100 +37.50 30.90

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6500 2.7800 -13.00 --

七天 3.5700 3.7300 -16.00 --

14天 3.7000 3.7100 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6390 2.7500 -11.10 --

七天 3.5700 3.7010 -13.10 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --