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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 16:04 BJT

投行观点：高盛对大宗商品维持中性建议

路透4月14日 - 高盛认为：

* 标普高盛增强商品指数(S&P GSCI Enhanced Index)12个月商品报酬将下滑4.0%。

* 维持2014年美国天然气平均价格预估为每百万英热单位(mmBtu)4.50美元。

* 布兰特原油年底时价格预估维持在每桶105美元。

* 短线对大宗商品维持中性建议。

* 维持年底金价目标预估每盎司1,050美元不变(完)
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