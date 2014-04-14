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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 15:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆可逢低做多

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* 在140前方有多道支撑位

* 总体趋势料保持向上

* 计划在140.20做多，预计上涨

* 但如果收在云区底部140.66之下，则将走软

* 图表：link.reuters.com/fyc58v

(完)

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