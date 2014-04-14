香港金融：金管局正在积极筹备发行首批政府伊斯兰债券

路透香港4月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，香港已为发行伊斯兰债券建立一个优良的金融平台,而金管局正积极筹备发行首批香港政府伊斯兰债券。

金管局副总裁彭醒棠在与马来西亚中央银行合办的研讨会上称，由于已订立适用于伊斯兰债券的税务架构，香港已为发行伊斯兰债券建立一个优良的金融平台，并非常欢迎本地及海外发债机构利用香港的平台发行伊斯兰债券。

“我们正与香港特区政府积极筹备，在政府债券计划下发行首批政府伊斯兰债券，为推展香港伊斯兰债券市场起带头示范的作用。”他说。

一般而言，伊斯兰债券与传统债券分别不大，但需要设立特定帐户并对标的资产进行多次转移，因而产生额外的税务负担。香港已于去年7月通过修订相关法例，在利得税、物业税及印花税负担作出宽免，使伊斯兰债券提供类似传统债券的待遇。

马来西亚中央银行副行长Muhammad Ibrahim强调，新进的伊斯兰金融市场采纳国际准则及最佳惯例的重要性，并须设立适当的管治制度，以促进伊斯兰金融交易及提升投资者对业界的信心。可探讨的合作领域亦包括：伊斯兰债券在两地交易所挂牌上市、借鉴马来西亚的伊斯兰律法管治制度及仲裁平台，以及培育伊斯兰金融专才。

彭醒棠指出，伊斯兰债券是伊斯兰金融领域的主要增长点，2013年伊斯兰债券的发行量达1,170亿美元，较10年前50亿美元大幅增加，因债券的高信贷评级吸引伊斯兰投资者购买。

他并称，在香港发行伊斯兰债券，发行人可以涉足中东及其他伊斯兰市场，伊斯兰投资者可以投资于亚洲尤其是中国，香港本地投资者亦可以扩展其投资组合。

据研究显示，2013年末全球伊斯兰金融市场总值1.8万亿美元，2008年则为7,000亿美元；估计2020年全球伊斯兰金融资产将达到6.5万亿美元。（完）

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